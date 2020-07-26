رئيس مجلس الأمة الكويتي يكشف الحالة الصحية لأمير البلاد

(وكالات):

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم الأحد، عن تسلمه أخبارا "مطمئنة جدا" عن صحة أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يتلقى حاليا العلاج في الولايات المتحدة.

وقال مرزوق الغانم في تصريحات نشرها حساب مجلس الأمة على تويتر "نسأل الله أن يعجل في شفائه ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريبا".

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، الخميس، إن أمير الكويت، 91 عاما، وصل إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، مضيفة أنه في حالة صحية مستقرة.