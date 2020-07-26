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الخارجية البريطانية: فرض الحجر الصحي على القادمين من إسبانيا

02:44 م الأحد 26 يوليه 2020
الخارجية البريطانية: فرض الحجر الصحي على القادمين من إسبانيا

دومينيك راب الوزير البريطاني

لندن - أ ش أ

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن بريطانيا تبنت اجراءات سريعة وحازمة لفرض الحجر الصحي على القادمين إليها من إسبانيا، بعد أن سجلت البيانات الأخيرة قفزة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا هناك.

وأشار راب، وفقا لما أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إلي أن السبب وراء اتخاذ بريطانيا قرار فرض الحجر الصحي دون إتاحة بعض الوقت أمام المسافرين، يرجع إلي أن البيانات في إسبانيا أظهرت قفزة كبيرة بأنحاء البلاد الرئيسية.

وأضاف أنه جرى تقييم الوضع الصحي واتخاذ القرار بأسرع ما يمكن بناء علي البيانات، مؤكدا "لا يمكننا تقديم اعتذارات للقيام بذلك، يجب أن نكون قادرين على اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة"، واصفا الخطوة بأنها "استجابة فورية".

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دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني لندن إسبانيا

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