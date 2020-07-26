سوريا: مقتل 8 مدنيين جراء انفجار سيارة مفخخة في رأس العين
دمشق - (د ب أ):
أفادت وكالة الأنباء الحكومية السورية "سانا"، بمقتل ثمانية مدنيين، بينهم نساء وأطفال، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين بريف الحسكة شمال شرقي سورية.
وذكرت مصادر محلية أن سيارة مفخخة كانت مركونة في سوق لبيع الخضار، بالمدينة الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، انفجرت صباح اليوم، ما تسبب أيضا في سقوط مصابين بعضهم بحالة خطيرة.
ولفتت "سانا" إلى أن الانفجار يأتي " في إطار الاقتتال بين المجموعات الإرهابية على خلفية اقتسام النفوذ".
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