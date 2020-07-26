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الخرطوم: ارتفاع مفاجئ في منسوب مياه نهر النيل

12:02 م الأحد 26 يوليه 2020
الخرطوم: ارتفاع مفاجئ في منسوب مياه نهر النيل

نهر النيل في السودان

(وكالات):

أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن ارتفاع مفاجئ في مستويات الأنهار الثلاثة مما أدى لانخفاض انتاجية المياه النقية في عدد من المحطات خاصة محطة تنقية مياه بحري.

وأكدت الهيئة السودانية، أن العمل جاري لرفع المنصات المائية بالمحطات، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقال مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم مهندس مستشار أنور السادات الحاج محمد، إن ارتفاع العكارة في المياه من 3000 ألف وحدة الى 14 ألف وحدة بصورة مفاجئة، قلل من إنتاجية المياه النقية في جميع المحطات بالولاية، منوهًا الى أن أكثر المناطق تأثرًا، أحياء مدينة الخرطوم بحري وشرق الخرطوم.

نهر النيل ارتفاع منسوب مياه نهر النيل هيئة مياه ولاية الخرطوم محطة تنقية مياه السودان

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