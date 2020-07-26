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عزل مدينة في منغوليا بعد تسجيل إصابة بالطاعون الدبلي

10:52 ص الأحد 26 يوليه 2020
عزل مدينة في منغوليا بعد تسجيل إصابة بالطاعون الدبلي

الطاعون الدبلي

(وكالات):

قررت السلطات المنغولية عزل مدينة ألياستاي، في إقليم زافخان، بغربي البلاد، بعد إصابة أحد السكان المحليين بالطاعون الدبلي.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الأحد، نقلا عن سكان محليين أنه تم تشخيص أعراض الطاعون الدبلي، مثل الحمى والصداع وآلام العضلات، لدى شخص يبلغ من العمر 39 عاما، بعد تناوله مع عائلته وجبة لحم لحيوان "المرموط"، الذي يعتبر من الحيوانات الناقلة لهذا الطاعون.

وتم عزل الشخص المشتبه في إصابته في مستشفى محلي، فيما ألزمت السلطات 9 أشخاص آخرين ممن تواصلوا معه بالخضوع للحجر المنزلي.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات المنغولية تسجيل إصابة مؤكدة بالطاعون الدبلي بين الرعاة في مدينة "بيان نور" من منغوليا الداخلية التابعة لجمهورية الصين الشعبية.

الطاعون الدبلي منغوليا السلطات المنغولية عزل مدينة ألياستاي

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