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الأردن يعلن إقامة صلاة عيد الأضحى بجميع المساجد والساحات العامة

10:50 ص الأحد 26 يوليه 2020
الأردن يعلن إقامة صلاة عيد الأضحى بجميع المساجد والساحات العامة

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأرد

عمان - (د ب أ):

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، اليوم الأحد، إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع مساجد المملكة التي تقام فيها صلاة الجمعة، وفي المصليات التي ستقيمها الوزارة بالساحات العامة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، إن صلاة عيد الأضحى ستكون في تمام الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة المقبل.

ودعت الوزارة جميع المصلين إلى الالتزام بإرشادات الصحة والسلامة العامة من حيث التباعد وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة بارتداء الكمامة وإحضار سجادة الصلاة والابتعاد عن التقبيل والمصافحة حرصا على السلامة العامة في ظل انتشار وباء کورونا.

الأردن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية صلاة عيد الأضحى الساحات العامة

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