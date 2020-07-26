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ألمانيا تسجل 305 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد دون أية حالات وفاة جديدة

08:34 ص الأحد 26 يوليه 2020
ألمانيا تسجل 305 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد دون أية حالات وفاة جديدة

ألمانيا تسجل 305 حالات إصابة جديدة

برلين - (د ب أ):
أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الأحد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 305 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء ألمانيا في غضون يوم واحد.

وأوضح المعهد صباح اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا بلغ حتى الآن 205269 حالة على الأقل منذ بداية انتشار الفيروس في ألمانيا.

وأضاف المعهد أن عدد حالات الوفاة بلغ حتى الآن 9118 حالة، أي أنه لم يزد منذ أمس السبت.

وبحسب تقديرات المعهد، تغلب 190 ألف شخص على الإصابة بالفيروس في المانيا حتى الآن.

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