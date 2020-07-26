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الصين تعلن تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي

08:33 ص الأحد 26 يوليه 2020
الصين تعلن تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي

الصين تعلن تسجيل 46 حالة إصابة جديدة

بكين - (د ب أ):
ذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد أنها تلقت تقارير عن تسجيل 46 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني أمس السبت، من بينها 35 حالة محلية.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي أن من بين الحالات المحلية المذكورة، تم الإبلاغ عن 22 حالة في منطقة شينجيانج الويغورية ذاتية الحكم، و13 حالة في مقاطعة لياونينج.

وقالت اللجنة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة مرتبطة بالمرض يوم السبت.

وفي يوم السبت، خرج 19 مصابا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

وحتى يوم السبت، بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 83830 حالة، بينها لا يزال 288 مريضا يتلقون العلاج، 18 شخصا منهم في وضع خطير.

وقالت اللجنة إن ما إجماليه 78908 أشخاص خرجوا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء و4634 شخصا توفوا بسبب المرض.

الصين فيروس كورونا

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