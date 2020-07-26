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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 16 مليونا

08:29 ص الأحد 26 يوليه 2020
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 16 مليونا

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 16 مليونا

نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 16 مليونا حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 16مليونا و 46 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين اقترب من 9.3 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات من 644 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وبيرو وتشيلي والمملكة المتحدة وإيران وباكستان وإسبانيا والسعودية وإيطاليا وكولومبيا وتركيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وإيطاليا والهند وفرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

فيروس كورونا إصابات كورونا

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  • 91583

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  • 32903

    عدد المتعافين

  • 4558

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15898552

    عدد المصابين

  • 9688548

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  • 641050

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