أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

جامعة جونز هوبكنز : تسجيل 24880 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة

08:25 ص الأحد 26 يوليه 2020
جامعة جونز هوبكنز : تسجيل 24880 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة

تسجيل 24880 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالولايات ا

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 4 ملايين و137 ألفا و411 شخصا على الأقل.

وأوضحت الجامعة - بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 24 ألفا و880 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 314 وفاة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 145 ألفا و860 حالة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا الولايات المتحدة إصابات كورونا

الخبر التالى:

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 16 مليونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 91583

    عدد المصابين

  • 32903

    عدد المتعافين

  • 4558

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15898552

    عدد المصابين

  • 9688548

    عدد المتعافين

  • 641050

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان