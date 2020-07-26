جامعة جونز هوبكنز : تسجيل 24880 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة
واشنطن - (أ ش أ):
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 4 ملايين و137 ألفا و411 شخصا على الأقل.
وأوضحت الجامعة - بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 24 ألفا و880 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 314 وفاة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 145 ألفا و860 حالة.
يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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