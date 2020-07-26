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البرازيل: تسجيل 51147 إصابة جديدة بفيروس كورونا

07:57 ص الأحد 26 يوليه 2020
البرازيل: تسجيل 51147 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 51147 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل

برازيليا - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 51147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 2.39 مليون حالة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد أن السلطات سجلت أيضا 1211 وفاة جديدة بسبب الفيروس لترتفع حصيلة الوفيات في البرازيل إلى 86449 حالة.

كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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