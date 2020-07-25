قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي بينهم قيادات في قصف للجيش اليمني بشرق صنعاء
عدن- (أ ش أ):
أعلن الجيش الوطني اليمني أن عددا من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بينهم قيادات ميدانية لقوا مصرعهم إثر قصف مدفعي شنه الجيش اليمني شرقي محافظة صنعاء.
وقال مصدر عسكري - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية اليوم السبت- إن الجيش اليمني استهدف اجتماعاً لعدد من قيادات الميليشيا في جبهة نهم، مما أدى إلى تدمير مقر الاجتماع ومصرع وجرح كل من كان بداخله .
كما قصفت مدفعية الجيش اليمني تعزيزات للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في الجبهة ذاتها، مما أسفر عن تدمير عدد من العربات القتالية التابعة لها، ومصرع من كان على متنها.
وأضافت الوكالة اليمنية أن عدد من عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية قد قتل وجرح في مواجهات بمواقع متفرقة في الجبهة ذاتها بالتزامن مع غارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيا المتمردة في ذات الجبهة وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
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