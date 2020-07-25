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الإمارات: حفل عائلي يتسبب في إصابة 20 شخصًا بكورونا

10:33 م السبت 25 يوليه 2020
الإمارات: حفل عائلي يتسبب في إصابة 20 شخصًا بكورونا

فيروس كورونا

أبوظبي- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية بالإمارات إصابة 20 شخصا بفيروس كورونا المستجد لحضورهم حفل زفاف عائلي.

وقال مركز أبوظبي للصحة العامة اليوم السبت إنه تم تسجيل إصابة 20 شخصاً بالفيروس من أحد الأسر وجيرانهم المخالطين لهم نتيجة حضور حفل زفاف، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وذكر المركز أن شخصا من العائلة أصيب بالفيروس نتيجة ذهابه لعزاء، وبعد عدة أيام حضر عقد قران وحفل زفاف لعائلته، ولم يلتزم الحضور بالتباعد الجسدي خلال الحفل، وعقب أسبوعين من الحفل بدأت تظهر الأعراض عليهم وتبين انتشار الفيروس بين أفراد العائلة والجيران المخالطين لهم.

فيروس كورونا الإمارات كوفيد 19

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