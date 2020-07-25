الكويت تُنهي العزل التام على القيروانية اعتبارًا من الغد

وكالات:

أعلن مركز التواصل الحكومي بالكويت، السبت، إنهاء إجراءات العزل التام المفروضة على منطقة الفروانية اعتباراً من الخامسة من صباح الأحد.

والفروانية هي آخر منطقة معزولة في الكويت التي أعلنت تسجيل 63309 حالة إصابة بفيروس كورونا و 429 حالة وفاة بالمرض حتى الآن، وفق "رويترز".