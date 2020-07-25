الكويت تُنهي العزل التام على القيروانية اعتبارًا من الغد
10:01 م السبت 25 يوليه 2020
وكالات:
أعلن مركز التواصل الحكومي بالكويت، السبت، إنهاء إجراءات العزل التام المفروضة على منطقة الفروانية اعتباراً من الخامسة من صباح الأحد.
والفروانية هي آخر منطقة معزولة في الكويت التي أعلنت تسجيل 63309 حالة إصابة بفيروس كورونا و 429 حالة وفاة بالمرض حتى الآن، وفق "رويترز".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
91072
عدد المصابين
-
31970
عدد المتعافين
-
4518
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
15898552
عدد المصابين
-
9688548
عدد المتعافين
-
641050
عدد الوفيات
إعلان