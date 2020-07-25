السراج وإردوغان يؤكدان ضرورة الحل السلمي للأزمة الليبية

طرابلس- (د ب أ):

أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مباحثات بمدينة اسطنبول، السبت، ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية في إطار قرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم، تناول اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

كما بحث اللقاء متابعة تنفيذ مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الجانبين في نوفمبر من العام الماضي حول التعاون الأمني، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وتناولت المحادثات، التي جرت بقصر وحيد الدين في اسطنبول، ملف التعاون الاقتصادي وعودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة في ليبيا، وآليات التعاون في مجال الاستثمار.

كما تطرقت إلى الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا، واستمرار التنسيق بين البلدين في التعامل مع تداعيات هذه الجائحة.