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كورونا في المغرب: تسجيل أعلى حصيلة إصابات منذ تفشي الفيروس

08:42 م السبت 25 يوليه 2020
كورونا في المغرب: تسجيل أعلى حصيلة إصابات منذ تفشي الفيروس

السلطات الصحية في المغرب

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 811 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 19645 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1106568 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت 6 حالات وفيات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 305 حالات، بينما تم التأكد من 182 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 16282.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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