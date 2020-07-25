السودان: بيان القمة الأفريقية حول سد النهضة "متوازن".. ونتطلع للحسم

وكالات:

وصفت وزارة الري والموارد المائية في السودان بيان الاتحاد الأفريقي حول القمة المصغرة التي انعقدت الثلاثاء الماضي، حول سد النهضة، بـ"المتوازن"، الذي يتوافق مع ما طرحه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بشأن التوصل الى اتفاق عادل وملزم قانونا بما يحفظ مصالح جميع الأطراف.

كما صرّح متحدث باسم وفد التفاوض السوداني لوكالة السودان للأنباء (سونا)، السبت، بأن البيان مقبول في مجمله، مؤكدًا أن السودان يتطلع لجولة تفاوض حاسمة محددة بقيد زمني محدد وأجندة واضحة لمعالجة النقاط العالقة والالتزام بها دون طرح قضايا جديدة خارج نطاق التفاوض الخاص بملء وتشغيل السد.

وأثنى المتحدث باسم وفد التفاوض على تقرير الخبراء الذي قدم للقمة الأفريقية المصغرة والذي اتسم بالدقة والتركيز على القضايا مثار الخلاف ودعا المتحدث لمنح الخبراء دورا أكبر خلال مراحل التفاوض القادمة لمساعدة الأطراف الثلاثة على التوصل لاتفاق مرضى.

كان البيان دعا إلى ضرورة التوصل لاتفاق عادل وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ضمن اتفاق شامل يتضمن المشاريع المستقبلية.

كما رحب البيان بدعم الأمين العام للأمم المتحد ورغبة المجتمع الدولي في دعم الدول الثلاث فنيا وماليا لإدارة موارد المياه العابرة حال التوصل لاتفاق شامل.

وشدد البيان مجددا على ضرورة التزام كل الأطراف بالامتناع عن اتخاذ اية إجراءات احادية من شانها إعاقة عملية التفاوض.

وقال بيان الاتحاد الافريقي أن المباحثات ستتواصل حول النقاط الفنية والقانونية المعلقة بدعوة من رئيس جنوب افريقيا التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي.