فيروس كورونا: متطوع في تجارب جامعة أكسفورد لتطوير لقاح ضد كوفيد-19 يروي قصته

لندن- (بي بي سي):

بدأ الضباب يتكثف على عدسات نظارتي وأنا أجلس في قسم استقبال المرضى بأحد المستشفيات. وقبل دقائق قليلة كنت أهرول في الشوارع متأخرا عن موعدي، بينما كان الأطباء والممرضون يمشون بتمهل في طريقهم للمستشفى، وكنت أدرك أنني لا أبدو على ما يرام.

وأتذكر أن آخر مرة زرت فيها مستشفى سانت جورج جنوبي لندن كان يوم مولد ابنتي، لكن هذا المستشفى بدا اليوم مختلفا تماما. وكانت رائحة محلول الكلور نفاذة لدرجة أنها اخترقت القناع على وجهي، وأُغلق المقعد المجاور لي بشريط لاصق حتى لا يجلس عليه أحد.

واقترب اثنان من الطاقم الطبي يرتديان الكمامة، وملابس غرف العمليات، وكان أحدهما يحمل لافتة تشبه لافته سائقي سيارات الأجرة، كتب عليها "تجربة اللقاح".

ومشيت وراءهما ببطء محافظا على مسافة المترين. فاليوم سأخضع للفحوص الأولية التي يجريها الأطباء على المتطوعين في تجربة جامعة أكسفورد لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وستتاح لي الفرصة في الأسابيع المقبلة للمشاركة في أحد الجهود العالمية الواعدة لمكافحة وباء كورونا. وتأتي تجارب جامعة أكسفورد في صدارة الجهود العالمية لتطوير اللقاحات حول العالم.

وقد أعلن الباحثون في 20 يوليو عن نتائج أولية مبشرة للغاية بعد تجربة اللقاح على 1,077 متطوعا، تدل على أن اللقاح آمن ويثير استجابة مناعية. وأصدرت سارة غلبرت، من جامعة أكسفورد، بيانا قالت فيه: "لا يزال الطريق أمامنا طويلا، لكن النتائج الأولية مبشرة".