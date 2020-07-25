الجارديان: في إيرلندا "مرحبا بك مئة ألف مرة" ما لم تكن أمريكياً

لندن- (بي بي سي):

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريراً رصدت فيه اتجاه الفنادق والمطاعم في أيرلندا لاستبعاد السياح الأمريكيين؛ بسبب تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وفي تقريرها تقول الغارديان إن التحية الأيرلندية الشهيرة céad míle fáilte، والتي تعني حرفيا "مئة ألف مرحبا"، لم تعد تنتظر السائحين من البلد الذي تجاوزت أعداد الإصابات بمرض كوفيد-19 فيه حاجز ال4 ملايين إصابة.

ونقلت الصحيفة عن نويل كين، وهو طاه منع، مؤخراً، مجموعتين من السياح الأمريكيين من ارتياد مطعم كروي في مدينة ترالي، القول إن "إبعاد الزائرين ليس حذوا تجاريا جيدا بالتأكيد، لكن الأمر لا يتعلق بالتجارة هنا، فمن الناحية الأخلاقية، أرى أن ذلك هو الشيء الصحيح الذي يتوجب فعله.. الأمر ليس نابعا من مشاعر معادية لأمريكا بالطبع".

وفي تقريرها، تنقل الصحيفة، أيضاً، عن غي سيربين، الذي يدير مجموعة للمغتربين الأمريكيين في أيرلندا على فيسبوك، إن بعض الأمريكيين الذين يتصلون بالفنادق يُعتذر لهم لعدم توفر غرف شاغرة، وحين تتصل زوجاتهم الأيرلنديات يُقال لهم إن ثمة غرفاً جاهزة لاستقبالهن.

ويوثق تقرير الصحيفة لاتجاه الشركات لاستبعاد السياح الأمريكيين خشية نقل عدوى الوباء للعاملين.

وسجلت الولايات المتحدة خلال الـساعات الأربع والعشرين الماضية 73800 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأكثر من 1150 وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات، إلى 145 ألف وفاة بحسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.