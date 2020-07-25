تكساس الواقعة تحت وطأة فيروس كورونا تتهيأ للإعصار "هانا"

تكساس- (أ ف ب):

تتهيّأ ولاية تكساس التي تشهد تسارعا في وتيرة الإصابات اليومية بكوفيد-19، السبت للعاصفة "هانا" التي اشتدت قوّتها لتصبح أول أعاصير المحيط الأطلسي في العام 2020، وسط تحذير خبراء الأرصاد الجوية من أمطار غزيرة وارتفاع منسوب المياه وخطر حصول فيضانات قد تؤدي إلى سقوط وفيات.

وليلا اشتدّت العاصفة المصنّفة في الفئة الأولى والمصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة لتصبح إعصارا يتوقّع أن يتسبب بهطول أمطار غزيرة بعد الظهر أو في أولى ساعات المساء، وفق المرصد الوطني للأعاصير.

وقال المرصد إن الإعصار قد يؤدي إلى ارتفاع في منسوب المياه يمكن أن يصل إلى خمسة أقدام (متر ونصف) وهطول 45 سنتيمترا من الأمطار في أنحاء من جنوب تكساس، محذّرا من خطر حصول فيضانات.

وكان الإعصار "هانا" على بعد نحو 160 كيلومترا جنوب شرق كوربوس كريستي في تكساس عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (12,00 ت غ) وكان يتجّه شرقا بسرعة تبلغ نحو 14 كيلومترا في الساعة، وفق المرصد.

وتوقّع المرصد تحوّلا طفيفا في مسار الإعصار في وقت لاحق من اليوم و"هطول أمطار على طول سواحل تكساس الواقعة ضمن نطاق منطقة التحذير بعد الظهر أو في أولى ساعات المساء".

وصباح السبت صدرت تحذيرات من مخاطر الإعصار في سواحل خليج تكساس. وفي كوربوس كريستي أغلقت سلطات المدينة المكتبات والمتاحف تحسبا للعاصفة، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.

ويأتي الإعصار "هانا" في توقيت تشهد فيه تكساس تسارعا في وتيرة الإصابات اليومية بكوفيد-19، وقد فرضت سلطات الولاية إلزامية وضع الكمامات في محاولة لكبح تفشي الوباء.