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كورونا في السعودية: أدني إصابات يومية منذ شهر وأقل وفيات منذ أسبوعين

05:52 م السبت 25 يوليه 2020
كورونا في السعودية: أدني إصابات يومية منذ شهر وأقل وفيات منذ أسبوعين

كورونا في السعودية

وكالات:

سجلت السلطات الصحية السعودية نحو 2.2 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أدنى حصيلة إصابات يومية منذ أوائل يونيو الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا رصد 2201 إصابة جديد بالوباء (مقابل 2378 إصابة أمس)، أي أدنى حصيلة إصابات منذ الثالث من يونيو، عندما تم تسجيل 1975 إصابة.

كما أدنى حصيلة وفيات يومية جراء الوباء، برصد 31 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة (مقابل 37 وفاة في أمس الجمعة)، أي أقل عدد وفيات منذ 12 يوليو عندما كانت حصيلة الضحايا عند مستوى 20 حالة وفاة.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 264973، بما في ذلك 2703 وفيات و44488 حالة نشطة، منها 2120 حالة حرجة.

وتماثل 2051 مريضا بـ"كوفيد-19" للشفاء في السعودية منذ أمس الأربعاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 217782 شخصا.

السعودية فيروس كورونا وزارة الصحة السعودية

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