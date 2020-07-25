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تجمع المهنيين السودانيين يعلن انسحابه من تحالف قوى الحرية والتغيير

05:49 م السبت 25 يوليه 2020
تجمع المهنيين السودانيين يعلن انسحابه من تحالف قوى الحرية والتغيير

تجمع المهنيين السودانيين - أرشيفية

الخرطوم- (بي بي سي):

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، اليوم السبت، انسحابه من تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض.

وفي بيان له، اليوم، قال التجمع إنه سحب اعترافه بكل الهياكل القائمة لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وعلى رأسها المجلس المركزي للحرية والتغيير.

ونشر التجمع بيانا، عبر حسابه على تويتر، أعلن خلاله عن تنظيم مؤتمر عاجل للقوى الثورية الموقعة على الإعلان وخارجه، للتباحث حول إعادة بناء وهيكلة الحرية والتغيير لتصبح معبّرةً عن القوى صاحبة المصلحة في حماية مكتسبات ثورة ديسمبر والبناء عليها.

وقال البيان إن "الإعلان، في المنتهى والبدء، ملك للشعب السوداني وجماهيره الثائرة" وتابع التجمع السوداني في بيانه، "موقعنا في تجمع المهنيين هو جانب تطلعات شعبنا وثورته المتجددة بألق تضحياتها العزيزة واعتصاماتها المتمددة، وما موقفنا هذا إلا صدى لأصوات ظلت تلح على الموقف المستقل للتجمع، ولن يألوا جهداً في تقويم كل إعوجاج أو انحراف اعترى مسيرة ثورتنا حتى لو كنا طرفًا فيه".

واختتم التجمع بيانه بالقول: "لا كبير أمام صوت التغيير ونهره الهادر، نخطئ ونصيب ونصحح، ويمكث في الأرض ما ينفع الناس".

هذا المحتوى من

BBC
تجمع المهنيين السودانيين قوى الحرية والتغيير الخرطوم السودان

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