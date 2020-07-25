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فيروس كورونا: المرحلة الثالثة من التجارب السريرية "حاسمة" في فعالية اللقاحات

05:46 م السبت 25 يوليه 2020
فيروس كورونا: المرحلة الثالثة من التجارب السريرية "حاسمة" في فعالية اللقاحات

فيروس كورونا

واشنطن- (بي بي سي):

يقول كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوتي فاوتشي، إنه يستبعد عودة مظاهر الحياة الطبيعية مرة أخرى إلا بحلول عام 2021.

ورغم ما تشير إليه التوقعات بأن يفضي السباق المحموم في المختبرات الدولية إلى اعتماد لقاح "آمن وفعال" بحلول نهاية العام الجاري، إلا أن عالم الأوبئة وعضو فريق البيت الأبيض الطبي المعني بأزمة كورونا، يعتقد أن البدء في استخدام اللقاحات المحتملة على نطاق واسع سيستغرق عدة أشهر إضافية من العام الجديد.

وأضاف فاوتشي أنه "بعد مرور عدة أشهر من العام الجديد2021، سيصبح هناك لقاحا متاحا على نطاق واسع لعدد عدد كاف من الأمريكيين."

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