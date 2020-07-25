الرئاسة التركية: إردوغان التقى السراج في اسطنبول

وكالات:

أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، لقاء مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، حسبما أعلنت الرئاسة التركية.

وقالت الرئاسة التركية، في بيان مقتضب عبر تويتر، إن اللقاء جرى في قصر وحيد الدين في مدينة اسطنبول، دون ذكر تفاصيل حول فحوى المحادثات.

الرئيس أردوغان يلتقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج pic.twitter.com/qWjmUgDBzL — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) July 25, 2020

يأتي ذلك فيما تشهد ليبيا تصعيدا للنزاع الداخلي المستمر منذ عام 2011 وسط زيادة التوتر بين الأطراف الخارجية المنخرطة في الأزمة الليبية، حيث تعتبر تركيا أكبر داعم لحكومة الوفاق بطرابلس في مواجهتها مع الجيش الوطني الليبي بقيادة المُشير خليفة حفتر.

ومع تعزيز الوجود التركي وإرسال آلاف من الجنود المُرتزقة، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إمكانية تدخل مصر العسكري في ليبيا، فيما أعطى البرلمان المصري موافقته الرسمية يوم 20 يوليو على تنفيذ جيش البلاد "مهاما قتالية في الخارج".