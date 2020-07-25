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الإطاحة برئيس الوزراء الصومالي في تصويت بحجب الثقة

04:37 م السبت 25 يوليه 2020
الإطاحة برئيس الوزراء الصومالي في تصويت بحجب الثقة

رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري

مقديشو - (د ب أ):

خسر رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري منصبه في تصويت غير متوقع بحجب الثقة اليوم السبت، لتنزلق البلاد إلى أزمة دستورية قبل الانتخابات الوطنية.

ورفض خيري التصويت، فيما قال مكتبه إن العملية غير شرعية.

واتهم رئيس البرلمان محمد مرسال شيخ عبد الرحمن، رئيس الوزراء المعزول وحكومته بالفشل في الاتفاق على مسودة دستور يمكن أن تمهد الطريق أمام انتخابات أكثر نزاهة.

ويأتي القرار غير المتوقع بعزل رئيس الوزراء بعد مناقشات محتدمة في الأسبوع الماضي بشأن نموذج الانتخابات الوطنية المقبلة، فيما تتنازع الحكومة المركزية في مقديشو مع الولايات الاتحادية بشأن التفاصيل.

الصومال حكومة الصومال حسن علي خيري

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