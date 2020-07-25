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الإمارات تسجل 313 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 58,562

03:23 م السبت 25 يوليه 2020
الإمارات تسجل 313 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 58,562

الإمارات تسجل 313 إصابة جديدة بكورونا

أبوظبي - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، عن تسجيل 313 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 58,562 حالة.

كما أعلنت الصحة الاماراتية -في بيان اوردته وكالة الانباء الاماراتية- اليوم السبت، عن شفاء 393 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 51,628.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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