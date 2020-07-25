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مصدر أمني عراقي: مقتل جندي جراء انفجار غرب مدينة هيت

02:33 م السبت 25 يوليه 2020
مصدر أمني عراقي: مقتل جندي جراء انفجار غرب مدينة هيت

ارشيفية

بغداد - أ ش أ

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بمقتل جندي في انفجار غرب مدينة هيت الواقعة غرب البلاد.

وقال المصدر العراقي - في تصريح خاص لقناة (السومرية) الإخبارية - إن الجندي قتل جراء انفجار دراجة مفخخة في الصحراء غرب مدينة هيت الواقعة على بعد حوالي ٧٠ كم غرب مدينة الرمادي في وسط البلاد.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن التفجير وقع أثناء قيام قوات الجيش بتنفيذ مهام عسكرية في الصحراء هيت، دون أن يشير إلى مزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

يأتي هذا الانفجار في الوقت الذي تتزايد فيه وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات العسكرية، ومن بينها إضرام مسلحين مجهولين النيران في ثلاث شاحنات تحمل معدات لوجستية وسيارات عسكرية بينها عربات "همر" لصالح القوات الأمريكية والتحالف ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة الديوانية، الواقعة جنوبي العراق.

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مقتل جندي انفجار مدينة هيت العراق

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