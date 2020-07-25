تجمع المهنيين السودانيين يعلن انسحابه من تحالف قوى الحرية والتغيير

وكالات

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، انسحابه من تحالف "قوى الحرية والتغيير"، وقال في بيان له اليوم، إنه سحب اعترافه بكل الهياكل القائمة لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وعلى رأسها المجلس المركزي للحرية والتغيير.

ونشر التجمع بيانًا، عبر حسابه على تويتر، اليوم السبت، أعلن خلاله عن تنظيم مؤتمر عاجل للقوى الثورية الموقعة على الإعلان وخارجه، للتباحث حول إعادة بناء وهيكلة الحرية والتغيير لتصبح معبّرةً عن القوى صاحبة المصلحة في حماية مكتسبات ثورة ديسمبر والبناء عليها.

وقال البيان إن "الإعلان، في المنتهى والبدء، ملك للشعب السوداني وجماهيره الثائرة"

وتابع التجمع السوداني في بيانه، "موقعنا في تجمع المهنيين هو جانب تطلعات شعبنا وثورته المتجددة بألق تضحياتها العزيزة واعتصاماتها المتمددة، وما موقفنا هذا إلا صدى لأصوات حادبة ظلت تلح على الموقف المستقل للتجمع، ولن ينالوا جهدًا في تقويم كل إعوجاج أو انحراف اعترى مسيرة ثورتنا حتى لو كنا طرفًا فيه

واختتم البيان قائلاً: "فلا كبير أمام صوت التغيير ونهره الهادر، نخطئ ونصيب ونصحح، ويمكث في الأرض ما ينفع الناس".