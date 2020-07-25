روسيا تختبر روبوتات للمراقبة العسكرية تحت الماء في البحر الأسود

موسكو - أ ش أ

بدأت روسيا اختبار روبوتات تجريبية ومعدات سونار لنظام المراقبة العسكرية تحت مياه البحر الأسود.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت، أنه تم تصميم المعدات الجديدة لزيادة فعالية حماية المنشآت العسكرية والاقتصادية من الهجمات البحرية، وأن من شأن هذه الاختبارات أن تُظهر مدى قدرة الروبوتات الجديدة على التعرف ليس فقط على الأجسام الكبيرة، ولكن أيضًا على الأنظمة الآلية الصغيرة للعدو تحت الماء.

ويشارك في البحث أنظمة الروبوتات الجوية والبحرية، بالإضافة إلى معدات صوتية مائية صغيرة الحجم. ويتم الاختبار تحت إشراف علماء شركة "إيرا" التكنولوجية.