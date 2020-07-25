بدء تطبيق فحوصات كورونا في مطارات ولاية ألمانية مجانًا

برلين - (د ب أ)

بدأ اليوم السبت، تطبيق الاختبارات المجانية للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مطارات دوسلدورف وكولونيا/بون ودورتموند، في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، للعائدين من مناطق مصنفة على أنها مناطق خطرة بالنسبة للوباء.

وقال متحدثون باسم مطاري دوسلدورف ودورتموند، إن مراكز الاختبار مفتوحة منذ صباح اليوم السبت في المطارين.

وبحسب البيانات، قام بتأسيس هذه المراكز شركات التأمين الصحي وحكومة الولاية.

وفي مطار كولونيا/بون، تم إدماج مركز قائم بالفعل، لكنه كان يقدم خدمته برسوم من قبل.

واتفق وزراء الصحة على المستوى الاتحادي والولايات، أمس الجمعة، على إجراء اختبارات مجانية في المطارات خلال مؤتمر عبر الفيديو.

ويهبط في مطارات ولاية شمال الراين-ويستفاليا أسبوعيا حاليا نحو 160 طائرة، على متنها نحو 15 ألف مسافر من مناطق مصنفة حاليا على أنها مناطق خطرة من قبل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، ومن بين هذه المناطق التي حطت منها طائرات اليوم في الولاية تركيا ومصر والمغرب وإسرائيل.