التحالف الدولي يسلم القوات الأمنية العراقية موقعه بقاعدة بسماية

العراق - (أ ش أ)

سلمت قوات التحالف الدولي، اليوم السبت، موقعها ضمن قاعدة بسماية جنوب بغداد إلى القوات الأمنية، وفقًا لما ذكرته قناة "السومرية نيوز" الفضائية العراقية، دون المزيد من التفاصيل.

وكان التحالف الدولي قد سلم، خلال الفترة الماضية، قاعدة القيارة الجوية في نينوي وقاعدة كي وان العسكرية في كركوك، ومقره في نينوى إلى القوات العراقية.