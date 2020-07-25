إصابة أكثر من 300 عامل في مجال الصحة بكورونا في ولاية بأستراليا

أستراليا - (أ ش أ)

أعلن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الإسترالية، دانيال أندروز، اليوم السبت، إصابة أكثر من 300 عامل في مجال الصحة بالولاية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال أندروز - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية - إنه من بين 4000 حالة إصابة نشطة بالفيروس في الولاية، 313 حالة إصابة في صفوف العاملين بمجال الصحة و536 حالة نشطة في دور رعاية المسنين.

وأضاف أن الولاية تواجه تحديات كبيرة في إبقاء المستشفيات مزودة بالعاملين والحفاظ على سلامة نزلاء دور رعاية المسنين.

وسجلت الولاية أمس الجمعة 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن وفاة 5 أشخاص جراء إصابتهم بالفيروس.

ومنذ بداية الجائحة، تم اكتشاف 7 آلاف و744 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ولاية فيكتوريا وقد تماثل للشفاء نحو 3 آلاف شخص منهم.