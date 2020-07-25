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حريق بسفينة شحن فلبينية يسبب أضرارا جسيمة ولا خسائر بشرية

09:08 ص السبت 25 يوليه 2020
حريق بسفينة شحن فلبينية يسبب أضرارا جسيمة ولا خسائر بشرية

ارشيفية

سيبو (الفلبين)- (د ب ا):

اندلع حريق بسفينة تابعة لشركة شحن تتخذ من مدينة سيبو الفلبينية مقرا لها، مما أسفر عن إلحاق"أضرار جسيمة" بها، وذلك قبالة الساحل الشمالى للمدينة.

ونقلت وكالة أنباء الفلبين، اليوم السبت، عن تيسنا كوكاليونج، رئيسة هيئة موظفى شركة خطوط الشحن"كوكاليونج" قولها مساء أمس الجمعة إنه تم فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحريق الذي اندلع في السفينة" إم فى فيليبيناس ديناجات" والذى أثار حالة من الذعر بين الركاب مساء الخميس.

ورغم عدم الكشف عن حجم الخسائر الناجمة عن الحريق، وصفتها كوكاليونج بـ"الجسيمة"، مشيرة إلى أن محرك السفينة من فئة جديدة، وقالت إن عمليات تجديد كانت تجرى فى بعض المنشآت عند اندلاع الحريق.

وقالت كوكاليونج، إن ركاب السفينة تأثروا بالحادث وأضافت:" الأمر الجيد أنه لم يصب أى من الركاب بسوء جراء الحريق، كما أن جميع أفراد طاقم السفينة في أمان".

وأوضحت كوكاليونج، أن الحريق يعد الأول من نوعه الذي تسجله شركة الشحن على مدى تاريخ عملياتها الممتد لثلاثين عاما.

ووفق حرس السواحل الفلبيني، تمكن ربان السفينة وأفراد طاقمها المكون من 47 شخصا من مغادرتها بسلام.

حريق سفينة شحن الفلبين شركة خطوط الشحن كوكاليونج

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