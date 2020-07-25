الصين تطلق 3 أقمار اصطناعية إلى الفضاء
بكين- (أ ش أ):
أطلقت الصين، اليوم السبت، 3 أقمار اصطناعية على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-4 بي"، من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين.
وذكر مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية –في بيان اليوم- أن الصاروخ الحامل تم إطلاقه الساعة 11:13 صباحا بتوقيت بكين، وأن أحد الأقمار وهو (تسييوان-3) سيستخدم لرسم الخرائط بدقة عالية.
وأضاف المركز أن القمرين الصناعيين الآخرين سيستخدمان لرصد المادة المظلمة في الفضاء وتجميع البيانات التجارية، فيما دخلت الأقمار الصناعية الثلاثة بنجاح إلى مداراتها المحددة سلفا.
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