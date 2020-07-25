الجيش الليبي: دفعة أولى من المرتزقة السوريين نزلت إلى شوارع طرابلس

طرابلس- (أ ش أ):

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي العميد خالد المحجوب، أن دفعة أولى من المرتزقة السوريين نزلت إلى شوارع العاصمة طرابلس بزي الشرطة، واستلمت أماكنها وبدأت في الإشراف ومتابعة الأوضاع الأمنية فيها، بعد تلقيها تدريبات وإدماجها من قبل وزارة داخلية حكومة الوفاق.

وأوضح المحجوب - في تصريح لقناة (العربية) الإخبارية اليوم السبت - أن مجموعة المرتزقة السوريين تم تدريبهم بمعسكر"التكبالي" في العاصمة طرابلس.

وكانت تسجيلات مصورة أظهرت عناصر من المرتزقة السوريين بزي الشرطة الليبية أثناء تلقيهم تدريبات بأحد المعسكرات جنوب العاصمة طرابلس، في خطوة غريبة تدل على احتمال وجود توجه لدى حكومة الوفاق لإدماج عدد من هؤلاء المقاتلين، الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا، في صفوف القوات الأمنية وحتى العسكرية.

يأتي هذا، في الوقت الذي تواصل فيه أنقرة إغراق ليبيا بمرتزقة الفصائل السورية الموالية لها، حيث نشر المتحدث باسم الجيش الليبي في وقت سابق مقطعا مصورا يظهر عشرات المرتزقة على متن إحدى الطائرات التابعة للخطوط الإفريقية الليبية، وهم في طريقهم إلى ليبيا للانضمام إلى صفوف قوات الوفاق.

وكانت لجنة العقوبات الأممية أعلنت أن أنقرة أرسلت ما بين 7000 و15000 مقاتل سوري إلى ليبيا، وقالت في تقريرها أمس الجمعة، إن ليبيا تتحول لسوق كبير للأسلحة بسبب خرق حظر التسلح.