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ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 5 وفيات و357 إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:57 ص السبت 25 يوليه 2020
ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 5 وفيات و357 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

ملبورن- (د ب أ):
لقي خمسة من سكان ولاية فيكتوريا الأسترالية حتفهم بسبب فيروس كورونا المستجد، كما سجلت الولاية 357 حالة إصابة جديدة.

وأعلن رئيس وزراء الولاية دانييل اندروز، بعد ظهر السبت، أن الوفيات تشمل سيدات تتراوح أعمارهن بين الستينيات والسبعينيات والثمانينات والتسعينات ورجل في الثمانينات من عمره، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الاسترالية..

وقال إن ما يصل إلى 42 من سكان فيكتوريا يكافحون من أجل الحياة في وحدات العناية المركزة.

ورفض رئيس الوزراء استبعاد فرض مزيد من القيود لكنه أشار إلى أن الكمامات هي الاستراتيجية الحالية لوقف انتشار الفيروس.

قال أندروز: "الكمامات هي في الواقع المرحلة الرابعة".

وتابع "إذا ارتداها الجميع، فقد لا نحتاج إلى المضي قدما، لا يمكننا أن نستبعد المضي قدما في إجراء تغييرات للقواعد، لكنها تغير قواعد اللعبة بشكل كبير".

يذكر أن هناك 3995 حالة نشطة في الولاية، من بينها 313 من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وبلغت حصيلة الوفيات في ولاية فيكتوريا 61 وفاة من بين 145 حالة وفاة سجلتها أستراليا بشكل عام.

ولاية فيكتوريا فيروس كورونا حالات وفاة أستراليا

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