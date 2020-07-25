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الصين تسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا

05:28 ص السبت 25 يوليه 2020
الصين تسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

بكين- (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية، في الصين اليوم السبت، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية أن من بين الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها حتى منتصف ليل الجمعة، هناك خمسة إصابات وافدة من الخارج.

ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة مرتبطة بالمرض لتستقر حصيلة الوفيات في الصين عند 4634 وفاة.​

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