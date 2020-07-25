جامعة هامبورج تنهي التعاون مع معهد كونفوشيوس الصيني
هامبورج- (د ب أ):
قررت جامعة هامبورج الألمانية إنهاء تعاونها مع معهد كونفوشيوس، الذي يقوم بالترويج للثقافة الصينية.
وقالت متحدثة باسم اللجنة التنفيذية للجامعة لوكالة الأنباء الألمانية، يوم الجمعة، "تم إبلاغ مقر معهد كونفوشيوس باعتزام (الجامعة) وقف اتفاقية التعاون المبرمة عام 2007".
وأوقفت الجامعة أيضا عضويتها في معهد كونفوشيوس في جمعية جامعة هامبورج، اعتبارا من 31 ديسمبر المقبل.
يذكر أنه تم تأسيس معهد كونفوشيوس في هامبورج بناء على الاتفاقيتين، وكل منهما منفصل عن الآخر.
وأرجعت اللجنة التنفيذية للجامعة سبب إنهاء التعاون إلى "التغير في السياسة الصينية تجاه العلم".
وأشارت إلى أن المثال على ذلك هو حذف بنود الحرية العلمية من المبادئ التوجيهية بالعديد من الجامعات الصينية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
91072
عدد المصابين
-
31970
عدد المتعافين
-
4518
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
15636812
عدد المصابين
-
8918502
عدد المتعافين
-
636404
عدد الوفيات
إعلان