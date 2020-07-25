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جامعة هامبورج تنهي التعاون مع معهد كونفوشيوس الصيني

04:52 ص السبت 25 يوليه 2020
جامعة هامبورج تنهي التعاون مع معهد كونفوشيوس الصيني

جامعة هامبورج

هامبورج- (د ب أ):
قررت جامعة هامبورج الألمانية إنهاء تعاونها مع معهد كونفوشيوس، الذي يقوم بالترويج للثقافة الصينية.

وقالت متحدثة باسم اللجنة التنفيذية للجامعة لوكالة الأنباء الألمانية، يوم الجمعة، "تم إبلاغ مقر معهد كونفوشيوس باعتزام (الجامعة) وقف اتفاقية التعاون المبرمة عام 2007".

وأوقفت الجامعة أيضا عضويتها في معهد كونفوشيوس في جمعية جامعة هامبورج، اعتبارا من 31 ديسمبر المقبل.

يذكر أنه تم تأسيس معهد كونفوشيوس في هامبورج بناء على الاتفاقيتين، وكل منهما منفصل عن الآخر.

وأرجعت اللجنة التنفيذية للجامعة سبب إنهاء التعاون إلى "التغير في السياسة الصينية تجاه العلم".

وأشارت إلى أن المثال على ذلك هو حذف بنود الحرية العلمية من المبادئ التوجيهية بالعديد من الجامعات الصينية.

جامعة هامبورج معهد كونفوشيوس الصين

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