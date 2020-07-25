الرئيس المكسيكي: الحاجة إلى الكمامات لم تثبت علميًا

مكسيكو سيتي- (د ب أ):

قال الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور، يوم الجمعة، إن الحاجة إلى الارتداء الدائم للكمامات في الأماكن العامة لم تثبت علميا، بعد يوم من تسجيل بلاده رقما قياسيا من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا.

وقال لوبيز أوبرادور إن الأطباء أخبروه "أنني لا أحتاج إلى كمامة إذا حافظت على مسافة صحية، وفي الأماكن التي تكون فيها (الكمامة) ضرورة أو قاعدة، ولا أقول إجبارية، أقوم بارتدائها".

وقال في مؤتمر صحفي في ولاية أواكساكا، حيث لم يكن يرتدي كمامة "في الطائرة يطلبون ارتداءها وأقوم بارتدائها".

يذكر أن المكسيك، سادس دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، أكدت يوم الخميس تسجيل رقما قياسيا يوميا من الإصابات بلغ 8438 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 370712 إصابة، فضلا عن 41908 وفيات.

وقال لوبيز أوبرادور "في المكتب، أستقبل مواطنين بشكل مستمر وقادة كل المنظمات الاجتماعية والسياسية والدينية والاقتصادية، ونلتزم بمسافة صحية".