البرازيل تسجل 56 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
برازيليا- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الجمعة، تسجيل 55 ألفا و891 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و343 ألفا و366 شخصا.
وقالت الصحة البرازيلية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، إنه تم تسجيل 1156 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليبلغ الإجمالي 85 ألفا و238 شخصا.
يُشار إلى أن البرازيل سجلت خلال الأيام السبع الماضية فقط حوالي 300 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.
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