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"بسبب كورونا".. المغرب يمنع أداء صلاة عيد الأضحى بالمساجد

12:16 ص السبت 25 يوليه 2020
"بسبب كورونا".. المغرب يمنع أداء صلاة عيد الأضحى بالمساجد

الرباط - أ ش أ

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، اليوم الجمعة، عدم السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى بالمصليات والمساجد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مؤكدة أنه تجوز إقامتها في البيوت.

وذكرت الوزارة- في بيان اليوم- "أن الاحتراز من عدوى الوباء لا يسمح بإقامة صلاة عيد الأضحى بالمصليات والمساجد، وتجوز إقامتها في البيوت، وليست الخطبة شرطا فيها، ووقتها بعد طلوع الشمس بنصف ساعة إلى وقت الزوال- بداية وقت الظهر".

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وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية المغرب صلاة عيد الأضحى فيروس كورونا

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