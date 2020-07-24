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سقوط صواريخ على قاعدة للتحالف جنوب بغداد

10:57 م الجمعة 24 يوليه 2020
سقوط صواريخ على قاعدة للتحالف جنوب بغداد

صاروخ ارشيفية

(وكالات):
في هجمات ليست الأولى من نوعها، سقطت أربعة صواريخ كاتيوشا على قاعدة عسكرية تستخدمها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة جنوب بغداد، الجمعة، مما تسبب في بعض الخسائر المادية دون وقوع إصابات، وفق ما أعلن الجيش العراقي في بيان.
وسقطت الصواريخ على قاعدة بسماية، حيث يتمركز جنود إسبان في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم "داعش"، بحسب "العربية".
يشار إلى أن التحالف يخفض من عدد قواته في العراق.
يذكر أن هجمات بالصواريخ وقذائف المورتر استهدفت قواعد تضم قوات للتحالف وسقطت أيضاً قرب السفارة الأمريكية في بغداد على مدى الأشهر الماضية.
وتلقي الولايات المتحدة بمسؤولية تلك الهجمات على ميليشيات مدعومة من إيران.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من تلك الهجمات.

صواريخ بغداد قاعدة بسماية العراق

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