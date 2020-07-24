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المغرب: 570 إصابة جديدة بكورونا و228 حالة شفاء خلال 24 ساعة

10:30 م الجمعة 24 يوليه 2020
المغرب: 570 إصابة جديدة بكورونا و228 حالة شفاء خلال 24 ساعة

السلطات الصحية في المغرب

الرباط - أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 570 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 18 ألفا و834 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية، بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية قد بلغ مليونا و86 ألفا و437 حالة منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 7 حالات وفيات شملت 5 في طنجة، وحالة بوزان، وأخرى في مكناس، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 299 حالة، كما تم تسجيل 228 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 16 ألفا و100 حالة.

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