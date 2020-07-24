أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

الجيش اليمني يستهدف اجتماعا لقيادات حوثية شرق صنعاء

09:03 م الجمعة 24 يوليه 2020
الجيش اليمني يستهدف اجتماعا لقيادات حوثية شرق صنعاء

الجيش اليمني

عدن - أ ش أ
لقى عدد من عناصر ميليشيات الحوثي، بينهم قيادات ميدانية، مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر قصف مدفعي لقوات الجيش اليمني، شرق العاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر رسمية يمنية -حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية- أن مدفعية الجيش الوطني، استهدفت اجتماعا لعدد من قيادات المليشيات في جبهة نهم شرقي صنعاء، ما أدى إلى تدمير مقر الاجتماع ومصرع وجرح كل من كان بداخله.

كما قصفت مدفعية الجيش تعزيزات للمليشيات الحوثية في الجبهة، ودمرت عددا من العربات القتالية التابعة لها، ومصرع من كان عليها.
ودارت مواجهات في مواقع متفرقة في جبهة نهم، قتل وجُرح على إثرها عدد من عناصر المليشيات.

وفي السياق ذاته، تواصل مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهداف مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في الجبهة، وتكبدها خسائر كبيرة في العدد والعدة.

هذا المحتوى من

الحوثيون الجيش اليمني الحرب اليمنية

الخبر التالى:

منظمة الصحة تعلن ارتفاعًا قياسيًا لإصابات كورونا في العالم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 90413

    عدد المصابين

  • 31066

    عدد المتعافين

  • 4480

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15655557

    عدد المصابين

  • 9536890

    عدد المتعافين

  • 636521

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان