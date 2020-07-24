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إعفاء وزير الخارجية التونسي من منصبه

08:11 م الجمعة 24 يوليه 2020
إعفاء وزير الخارجية التونسي من منصبه

وزير الخارجية التونسي نور الدين الريّ

(وكالات):

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس إلياس الفخفاخ، اليوم الجمعة، إعفاء نور الدين الري من منصبه كوزير للشؤون الخارجية، بعد التشاور مع الرئيس قيس سعيد.

وبعد اجتماع الرئيس التونسي بوزير الدفاع، أبدت المؤسسة العسكرية استعدادها للتصدي لكلّ من يحاول التعدي على الدولة والخروج عن الشرعية سواء من الداخل أو الخارج، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

إلياس الفخفاخ الخارجية التونسية نور الدين الري

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