إعفاء وزير الخارجية التونسي من منصبه
(وكالات):
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس إلياس الفخفاخ، اليوم الجمعة، إعفاء نور الدين الري من منصبه كوزير للشؤون الخارجية، بعد التشاور مع الرئيس قيس سعيد.
وبعد اجتماع الرئيس التونسي بوزير الدفاع، أبدت المؤسسة العسكرية استعدادها للتصدي لكلّ من يحاول التعدي على الدولة والخروج عن الشرعية سواء من الداخل أو الخارج، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
90413
عدد المصابين
-
31066
عدد المتعافين
-
4480
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
15655557
عدد المصابين
-
9536890
عدد المتعافين
-
636521
عدد الوفيات
إعلان