إعفاء وزير الخارجية التونسي من منصبه

(وكالات):

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس إلياس الفخفاخ، اليوم الجمعة، إعفاء نور الدين الري من منصبه كوزير للشؤون الخارجية، بعد التشاور مع الرئيس قيس سعيد.

وبعد اجتماع الرئيس التونسي بوزير الدفاع، أبدت المؤسسة العسكرية استعدادها للتصدي لكلّ من يحاول التعدي على الدولة والخروج عن الشرعية سواء من الداخل أو الخارج، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.