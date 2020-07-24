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لجنة أممية: تركيا أرسلت نحو 15 ألفًا من المرتزقة إلى ليبيا

08:10 م الجمعة 24 يوليه 2020
لجنة أممية: تركيا أرسلت نحو 15 ألفًا من المرتزقة إلى ليبيا

مرتزقة صورة ارشيفية

(وكالات):
أعلنت لجنة العقوبات الأممية، اليوم الجمعة، أن أنقرة أرسلت بين 7000 و15000 مقاتل سوري مرتزق إلى ليبيا، بحسب ما نقلته "العربية".
وأضافت اللجنة في تقرير لها أن ليبيا تحولت لسوق كبير للأسلحة بسبب خروق حظر التسلح.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد أمس الخميس، بأن الحكومة التركية تواصل نقل مرتزقة الفصائل السورية الموالية لها نحو الأراضي الليبية، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب فصائل الوفاق، وقد تزامنت عملية وصول دفعات جديدة خلال الأيام القليلة الفائتة، مع عودة دفعات أخرى نحو الأراضي السورية بعد انتهاء عقودهم هناك.
ووفقاً لإحصائيات المرصد، فإن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ارتفع إلى نحو 16500 مرتزق من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، في حين عاد نحو 5850 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.
إلى ذلك، تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل إلى معسكراتها من أجل تدريبهم.
كما أشار المرصد إلى مقتل نحو 481 عنصراً من تلك الفصائل السورية في ليبيا، بينهم 34 طفلاً دون سن الـ 18.

مرتزقة الفصائل السورية ليبيا تركيا

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