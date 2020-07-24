واشنطن: 60% من سرقة المعلومات التجارية لها علاقة بشركات صينية

(وكالات):

قال مسؤول في الخارجية الأمريكية، أن الصين تجاوزت الحدود في مسألة التجسس في القنصليات.

وأضاف "إن 60% من سرقة المعلومات التجارية لها علاقة بشركات صينية"، مشيرا إلى أن علاقة بلاده مع بكين هي تنافس استراتيجي منذ 40 عاما، بحسب ما نقلته "العربية".

كما قال "لقد أبلغنا المسؤولين الصينيين عن سلوكهم المشين و الإجرامي"، مشيرا إلى أن "العلاقة الدبلوماسية لم تكن متكافئة.. ما هو مسموح لهم غير مسموح لنا".

من جانبه، أكد مسؤول في وزارة العدل أن قنصلية بكين في هيوستن كانت على اتصال بعملاء صينيين يعملون في مراكز أبحاث في أمريكا.

وقال إن القنصلية كانت تسمح لمجموعات بملاحقة المعارضين ضد الحزب الشيوعي الصيني على الأراضي الأمريكية، مؤكدا أن قرار إغلاقها كان صحيحا "لأن سلوكها لم يعد محتملا"، حسب تعبيره.

يشار إلى أنه لدى الولايات المتحدة سفارة في بكين وخمس قنصليات في خمس مدن أخرى في البر الصيني الرئيسي: شنجهاي وقوانجتشو وتشنغدو وشنيانج ووهان، كما أن لديها قنصلية في هونج كونج.