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البيت الأبيض يحذر الصين من الرد بالمثل

06:08 م الجمعة 24 يوليه 2020
البيت الأبيض يحذر الصين من الرد بالمثل

البيت الأبيض يحذر الصين من الرد بالمثل بإغلاق قنصل

(وكالات):
حذر البيت الأبيض الصين، اليوم الجمعة، من الرد بالمثل بإصدار أمر بإغلاق القنصلية الأمريكية في تشنغدو ردا على إغلاق واشنطن لقنصلية بكين في هيوستون.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون أوليوت "جاء تحركنا للتوجيه بإغلاق القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في هيوستون لحماية الملكية الفكرية الأمريكية والمعلومات الخاصة للأمريكيين"، بحسب "روسيا اليوم".

وأضاف "نحث الحزب الشيوعي الصيني على وقف هذه الأعمال الخبيثة بدلا من الرد بالمثل".
وقالت وزارة الخارجية الصينية إنها أبلغت السفارة الأمريكية ببكين بضرورة إغلاق قنصليتها في مدينة تشنغدو بجنوب غرب الصين، بعد أيام من قرار واشنطن بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن.

وأوضحت الوزارة أنها أبلغت السفارة الأمريكية في الصين بقرارها سحب موافقتها على إقامة وتشغيل القنصلية العامة الأمريكية في تشنغدو.
وأضافت أنها قدمت طلبات محددة بشأن وقف القنصلية العامة لكل العمليات والأحداث.
ويوم الأربعاء، قالت الولايات المتحدة إنها منحت الصين 72 ساعة لإغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن "لحماية الملكية الفكرية الأمريكية والمعلومات الأمريكية الخاصة"، ما دفع الصين إلى التهديد بالرد على هذه الخطوة.

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