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روسيا تشترط على الأجانب إجراء تحاليل كورونا قبل دخول أراضيها

05:36 م الجمعة 24 يوليه 2020
روسيا تشترط على الأجانب إجراء تحاليل كورونا قبل دخول أراضيها

روسيا تشترط على الأجانب إجراء تحاليل كورونا قبل دخ

موسكو في -أ ش أ
قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا، إنه يتعين على الأجانب القادمين إلى روسيا، أن تكون لديهم نتائج اختبارات تثبت أنهم غير مصابين بفيروس كورونا لم تمر عليها 72 ساعة.
وأوضحت المسئولة -في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة- أنه بالنسبة لمواطني روسيا القادمين من الخارج فيتعين عليهم إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في غضون 72 ساعة بعد وصولهم إلى الأراضي الروسية.
ويتزامن هذا الإجراء مع إعلان رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في وقت سابق اليوم، استئناف رحلات الطيران الدولي بداية من الأول من شهر أغسطس المقبل، من مطارات موسكو وسان بطرسبورج وروستوف.
بدوره، قال وزير النقل الروسي، يفجيني ديتريخ، إن سلطات الطيران الروسية تتفاوض مع 30 دولة بشأن إعادة الرحلات الجوية.

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