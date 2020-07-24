الديوان الأميري: الصورة المتداولة لأمير الكويت "غير صحيحة"

الكويت - أ ش أ

صرح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، بأن الصورة المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، على أنها صورة منسوبة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، هي صورة غير صحيحة.

وأكد الشيخ علي الجراح - في بيان صحفي اليوم الجمعة - ضرورة توخي الدقة فيما يتم تداوله أو نشره من أخبار وصور غير معتمدة من الديوان الأميري وعبر القنوات الرسمية، مشيرًا إلى أن ذلك قد تعرض فاعلها للمسائلة القانونية.

وكان الديوان الأميري الكويتي، قد أعلن مساء أمس الخميس، وصول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، مشيرًا إلى أن أمير الكويت في حالة صحية مستقرة.